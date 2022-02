Snapchat et Ticketmaster s’associent et dévoilent une expérience innovante au sein de l’application Snapchat. Grâce à cette collaboration, Snapchat permet à ses utilisateurs de découvrir des événements à venir. Disponible dans plus de 20 pays, Snapchat et Ticketmaster proposent une nouvelle façon de découvrir les spectacles autour de vous.

Comment ça fonctionne ?

Les Snapchatters peuvent accéder au Ticketmaster Mini grâce à l’icône de la fusée dans le chat. Cette mini application, développée par Ticketmaster, est intégrée à Snapchat, invite dans un premier temps les Snapchatters à répondre à un court sondage pour identifier leurs goûts et envies. Ticketmaster Mini, la billetterie virtuelle, leur propose alors des spectacles à venir en fonction de leurs préférences. Cette mini application, se présente comme une application de rencontre réinventée, les Snapchatters peuvent « swipper » vers la gauche ou la droite pour naviguer. Cette nouvelle extension de Snapchat, permet d’entamer une discussion vidéo et par message avec ses amis, d’inviter ses amis et de créer une liste d’invités, le tout directement depuis le Mini.

Une Snap Map plus personnalisée

Grâce à la fonction appelée Layers qui permet de mieux cibler les utilisateurs de l’application et de proposer du contenu pertinent, les Snapchatters vont pouvoir découvrir des événements à proximité. Pour acheter des billets, pas besoin de sortir de l’application, les Snapchatters passent par un parcours de paiement simple et sécurisé qui les dirige automatiquement vers la caisse de Ticketmaster.fr.