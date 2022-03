Twitter a annoncé le lancement de Twitter Shops : les boutiques Twitter. L’application n’est pas à son premier coup d’essai dans la création d’expérience shopping. Une version moins aboutie de Twitter Shops a été testée au cours de l’année 2021 et plusieurs fonctionnalités mineures ont permis à Twitter de s’implanter dans la vente en ligne comme la diffusion de sessions de live shopping. Avec un outil plus poussé, Twitter compte concurrencer Instagram et Facebook qui ont déjà leur propre Marketplace.

Avec Twitter Shops, les commerçants peuvent sélectionner une collection de 50 produits au maximum pour les présenter aux acheteurs sur Twitter. Accessibles depuis l’onglet sur le profil d’une marque, les utilisateurs vont découvrir une interface simple, présentant une liste de produits. Encore à l’état de test, il n’est pas possible d’acheter les produits proposés directement sur Twitter. Lorsque les utilisateurs sont prêts à acheter, un lien renvoie l’acheteur sur la boutique en ligne de la marque pour finaliser la commande. Cette fonctionnalité est pour le moment en essai avec quelques entreprises et partenaires américains comme @Verizon, @ArdenCove ou encore @LatinxInPower. Seules les personnes aux États-Unis qui utilisent Twitter en anglais sur leur IPhone vont pouvoir consulter et interagir avec les boutiques Twitter. Twitter Shops est gratuit pour toute marque qui souhaite l’utiliser ainsi que pour les utilisateurs.

Au fur et à mesure des tests, Twitter va améliorer cet outil en rendant les boutiques plus faciles à découvrir, en ajoutant la possibilité aux commerçants de raconter l’histoire de leur marque à travers leurs boutiques, en augmentant le nombre de produits que les commerçants peuvent présenter et en mettant les boutiques Twitter à la portée d’un plus grand nombre de commerçants et de personnes. L’objectif pour Twitter de cet investissement dans l’e-commerce est de soutenir les professionnels de tout type (PME, créateurs, grandes enseignes…) afin qu’ils viennent sur Twitter pour faire du business.

If you come to Twitter to do business, listen up!

We’re growing our Twitter Shopping family with a new feature called Twitter Shops, giving your business a fully-immersive space to showcase up to 50 products handpicked for shoppers on Twitter. https://t.co/xrmMUxRRuf

— Twitter Business (@TwitterBusiness) March 9, 2022