Décrit par le directeur d’Instagram Adam Mosseri, comme une « programmation pour les créateurs, par des créateurs ». Creator Lab est la nouvelle initiative d’Instagram, un portail en ligne pour aider les créateurs qui recherchent des conseils et des bonnes pratiques à appliquer sur la plateforme.

Instagram veut aider les créateurs à maximiser leurs performances. Pour ce faire, Instagram lance Creator Lab, un centre de ressources qui propose des vidéos réalisées par des créateurs à succès. Creator Lab est conçue pour aider les créateurs débutants à s’exprimer, à créer une communauté et à se développer sur le long terme. De nombreux sujets sont abordés notamment sur la compréhension de l’algorithme, les bonnes pratiques en termes de création de contenu et leur monétisation. Grâce à ces vidéos, les créateurs peuvent retrouver des conseils stratégiques, mais aussi la gestion des aspects négatifs que peuvent apporter les réseaux sociaux (haine en ligne, limites de la vie privée, harcèlement…).

Il y a environ 50 millions de personnes dans le monde qui se considèrent comme des créateurs. « Instagram croit en l’importance de la communauté des créateurs, car ils font avancer la culture, créent des tendances et établissent de nouvelles normes », comme a expliqué Adam Mosseri. Les réseaux sociaux, comme Twitch ou encore Twitter, ont introduit de nouvelles façons d’aider les créateurs à monétiser leur travail. Instagram n’a pas fait exception ! Et l’application fait savoir qu’elle prévoit de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités en 2022.

Creator Lab 🧑‍🔬

Today, we’re launching Creator Lab – a new, education portal for creators, by creators.https://t.co/LcBHzwF6Sn pic.twitter.com/71dqEv2bYi

— Adam Mosseri (@mosseri) March 10, 2022