Les extensions des Sims n’en finissent pas d’être dévoilées. Après avoir étoffé les cérémonies de mariage, les développeurs du jeu ont prévu trois extensions sur le thème de la nuit afin d’enjoliver les soirées de nos bonshommes virtuels. Les deux premiers kits, le kit Petits Campeurs et le kit Tenues de Soirée, sont disponibles depuis le 26 mai. La troisième extension arrivera un peu plus tard.

Le kit Tenues de Soirée by Paola Locatelli

Le kit Tenues de soirée a été imaginé par l’influenceuse : Paola Locatelli. Inspirés par la créatrice parisienne et par les tendances modes actuelles, ces nouveaux looks sont parfaits pour les soirées en ville. Les joueurs vont admirer les couleurs, le flow et le style moderne de ces nouveaux vêtements, parfait pour un rencard ou une soirée festive. Cette collection intemporelle aide les joueurs à s’inspirer des looks parisiens à la mode pour créer leur propre style. Un peu de chic à la française avec des robes ajustées, des chemises fluides ou encore des tailleurs élégants. Tous ces vêtements peuvent être associés à des baskets pour un look fun et décontracté, ou se vouloir plus élégants avec de la soie et des paillettes.

« Cela fait 6 mois que je travaille sur le prochain kit Tenues de soirée dans les Sims 4. J’ai participé à la vision artistique du kit, en m’inspirant de mes tenues, de la jeunesse parisienne, de mes amis et de mes inspirations en général », a déclaré Paola sur son compte Instagram.

Les autres extensions

Pour le côté camping, le studio de développement Maxi et EA propose différents accessoires. L’objectif est d’avoir tout ce dont on pourrait avoir besoin pour profiter d’une soirée en pleine nature : coussins, jouets, luminaires… Les créateurs espèrent voir des cabanes se construire un peu partout. Concernant la troisième extension nocturne, qui va être un pack de jeu et donc proposera encore plus de contenu que ces deux kits, le mystère reste entier, mais de nombreux fans parient déjà sur le retour des loups-garous, comme semble l’indiquer le teaser dévoilé il y a quelques semaines.

