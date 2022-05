C’est la montée des marches la plus sélective de la planète : le gala du Metropolitan Museum of Art. Organisé comme chaque année par Anna Wintour, le Met Gala s’est déroulé le 2 mai 2022 à New York. Une soirée annuelle philanthropique après deux années bouleversées par la pandémie. Pour cette nouvelle édition, le thème s’intitulait, “Gilded Glamour, white tie” faisant référence à la période florissante des États-Unis.

Le MET GALA 2022

Créé en 1948, le Gala du Met a longtemps été réservé à la très haute société new-yorkaise. mais la papesse de la mode Anna Wintour l’a repris en main en 1995 et l’a transformé en véritable événement people. Cette année, le titre de coprésident d’honneur a d’ailleurs été offert au patron d’Instagram, Adam Mosseri, aux côtés d’Anna Wintour et du styliste Tom Ford. Le Met Gala est avant tout une soirée destinée à financer le département mode du Met, The Costume Institute. Avec comme thème « Gilded Glamour, white tie » des centaines de stars n’ont pas manqué d’exprimer leur créativité sur le tapis rouge.

Lena Situation à la conquête des États-Unis

C’est la première fois qu’une influenceuse française est invitée au célèbre gala de collecte de fonds organisé par Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue. Une consécration pour cette passionnée de mode qui s’est installée depuis peu à Los Angeles. La jeune femme a ainsi pu fouler le célèbre tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York. Pour l’occasion, Lena Mahfouf portait une robe fleurie fendue composée d’un corset, signée Markarian et d’un diadème argenté Bulgari. La créatrice de contenu a parfaitement respecté le thème de la soirée « Gilded Age, white tie ». L’expression, que l’on doit à l’écrivain Mark Twain, correspond à la période de prospérité qui a suivi la guerre de Sécession, période au cours de laquelle le pays a connu une croissance économique et industrielle sans précédent.

Sur Twitter, les internautes n’ont d’ailleurs pas manqué de soutenir l’influenceuse française aux 3,7 millions d’abonnés sur Instagram.

Lena situations au Met Gala c’est quend meme une putain de dinguerie wsh première influenceuse française a faire le Met — Mai’ (@mlee_sts) May 2, 2022

Le fait que Léna Situation soit mieux habillée que tout les Kardashian réunis au #MetGala me flingue totalement — ‎✪ (@golden_romane) May 3, 2022