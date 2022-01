Youtube lance en phase de test son média kit. Un document indispensable aux créateurs de contenu pour valoriser leur travail auprès des agences et des marques.

Un nouvel outil pour les créateurs de contenu

Le kit média est un outil majeur pour les marques et influenceurs. On y retrouve notamment le nombre d’abonnés des créateurs de contenu, le taux d’engagement, les thématiques abordées, le taux de rétention, etc. C’est donc un document indispensable pour valoriser son travail. Cependant, ces derniers doivent constamment actualiser les données, une tâche chronophage qui n’est pas forcément adoptée par les créateurs. Les équipes du réseau social ont ainsi lancé en phase de test le Media Kit. Pour le moment, celui-ci n’est disponible que pour les YouTubeurs adhérant au programme de partenariat. Le media kit est accessible depuis la plateforme Brand Connect, voici les étapes à suivre pour y accéder :

– Rendez-vous dans « monétisation » depuis votre page utilisateur

– Cliquez sur « Brand Connect » puis « View media kit” situé en bas à droite de votre écran

Dans cet onglet, les créateurs pourront ainsi retrouver le résumé de leurs statistiques : nombre d’abonnés, nombre de vidéos publiées, nombre unique de vues, nombre de vues ou encore durée moyenne de visionnage. De plus, des graphiques sont téléchargeables afin de visualiser en un coup d’œil les chiffres clefs. Ils ont également la possibilité de choisir les vidéos qu’ils souhaitent mettre en avant.