YouTube vient d’annoncer dans un communiqué de presse l’arrêt de YouTube Originals faute de résultats satisfaisants.. Le directeur commercial de la plateforme affirme dans un tweet que le nombre de nouvelles émissions allait être revu à la baisse.

La fin de YouTube Originals

En 2016, YouTube s’est lancée dans la production de contenu originaux avec l’ambition de concurrencer des plateformes comme Netflix, Prime Vidéo ou encore OCS. Les équipes avaient alors lancé YouTube Originals et proposaient diverses émissions accessibles aux abonnés YouTube Premium. Cependant, en 2020 les productions premium ont revu leurs exigences et rendu les programmes proposés accessibles à tous. Les contenus sont depuis monétisés par la publicité. Le plus gros succès de la plateforme fut « Cobra Kai », la suite du film « Karaté Kids ». Depuis, deux créations françaises ont vu le jour : « Groom » et « Les emmerdeurs ». YouTube Originals n’a cessé d’expérimenter différents formats au cours de ces 6 dernières années. Malgré les efforts fournis, la plateforme n’a pas rencontré le succès attendu. C’est pourquoi, Robert Kyncl, directeur commercial chez YouTube, a annoncé ce 18 janvier 2022 dans un communiqué, « À l’avenir, nous ne financerons que les émissions qui font partie des programmes Black Voices et YouTube Kids. Nous honorerons notre engagement pour les émissions en cours qui ont déjà fait l’objet d’un contrat. Les créateurs qui participent à ces émissions doivent s’attendre à recevoir une réponse directe de notre part dans les prochains jours ». Enfin, l’annonce du départ de Susanne Daniels, responsable mondiale de YouTube Originals, en mars a confirmé la volonté de mettre fin à ce projet.