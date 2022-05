Ces dernières années, le monde de l’influence a révolutionné la façon de communiquer. De nombreuses entreprises font appel à des influenceurs numériques pour devenir ambassadeur de marque comme LVMH récemment. Pour diversifier les prises de paroles sur les réseaux sociaux, une nouvelle influenceuse virtuelle a fait son apparition nommée Kami. Son objectif : casser l’image idéalisée des influenceurs et encourager une représentation plus inclusive et authentique.

La première influenceuse virtuelle atteinte de trisomie 21

La créatrice de contenu est apparue sur Instagram ce mois de mai. Sa première différence est facilement notable car il s’agit de la première influenceuse virtuelle atteinte de trisomie 21. Même si le regard sur les personnes atteintes de ce syndrome est en train d’évoluer, notamment grâce au mannequin Sofia Jirau, il reste encore du chemin à faire vers l’inclusivité. Pour faire évoluer les mentalités, tous les détails ont été soigneusement pensés, jusqu’au nom de Kami qui signifie « perfection ».

Une initiative inclusive

Kami a été conçue à l’aide d’une centaine de portraits de jeunes femmes du monde entier atteintes de trisomie 21 et est le fruit d’une collaboration entre l’organisation Down Syndrome International et l’agence Forsman & Bodenfors (F&B). Ils ont ensuite fait appel à l’agence The Digitals, spécialisée dans la modélisation de personnages virtuels, qui a créé ses différents looks à l’aide d’une application d’analyse des visages. Enfin, Kami a pu prendre vie grâce au logiciel Daz3D qui permet de créer des modèles humains 3D. L’instagrameuse ne se démarque pas seulement des autres utilisateurs parce qu’elle est un avatar, mais parce qu’elle a un message bien précis à faire passer. « Il y a des centaines d’influenceurs virtuels sur Instagram. Deux seulement partagent du contenu body positive. Aucun n’a de handicap », précise-t-elle dans son premier post Instagram. Dans l’idée de partager davantage de profils atteints de trisomie 21, Kami a lancé le hashtage #TheKamiPledge où elle y partagera des portraits de personnes.

