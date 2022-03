Après une période de tests, Instagram déploie sa fonctionnalité « Live Moderator » pour les Lives. Un nouvel outil pour faciliter la gestion des vidéos en direct mais aussi sécuriser davantage la plateforme.

Les créateurs sont parfois victimes de commentaires haineux ou débordés par le nombre de commentaires qu’ils reçoivent lors des Lives. Instagram permet désormais aux créateurs de se concentrer pleinement sur leur Live grâce à l’arrivée de la fonctionnalité modérateur. L’objectif des modérateurs est de répondre aux commentaires, d’éviter la propagation de propos haineux ou violents lors de Live et de supprimer des utilisateurs ne respectant pas les règles d’utilisation d’une plateforme.

Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️

We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to:

✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB

— Instagram (@instagram) March 11, 2022