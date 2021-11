Influence4You poursuit sa croissance et acquiert Linkalyze, l’outil SAAS de veille et d’analyse des posts et des influenceurs sur LinkedIn.

Avec ce rachat, Influence4You se positionne comme l’un des acteurs les plus complets du marché avec une présence sur chaque réseau social (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch…) et des offres autant en BtoC qu’en BtoB.

« Nous avons de plus en plus de demandes d’accompagnement sur des opérations d’influence en BtoB et il était indispensable d’intégrer les influenceurs LinkedIn à nos offres », déclare Stéphane BOUILLET, fondateur d’Influence4You.

Via le nouveau plugin Chrome Linkalyze, les clients d’Inflluence4you pourront avoir accès gratuitement à :

• La surveillance des mots clés pour pouvoir réagir au plus vite

• Des statistiques avancées des profils LinkedIn

Les clients ayant l’offre « Influencer Relationship Management », ont quant à eux accès

à des services premiums : un moteur de recherche multi-critères sur 500.000 influenceurs,

gestion experte des campagnes d’influence sur LinkedIn… »