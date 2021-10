Fort de plusieurs polémiques concernant des partenariats (Maeva Ghennam et la chirurgie, Nabilla et les cryptomonnaies) qui ont impacté négativement l’image du marketing d’influence, l’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité a participé à élaborer le certificat de l’Influence Responsable

Des manquements encore importants

D’après la dernière étude menée par l’agence Influence4you et l’ARPP, plus d’un quart des contenus n’étaient pas transparents sur la collaboration commerciale. Cette année, plus de 30 318 contenus provenant de 7 013 influenceurs ont été analysés.

Les résultats démontrent l’importance d’assurer un suivi pédagogique auprès du secteur car :

=> 73,4 % des publications présentent au moins un début d’identification, dont 32,2 % sont améliorables en termes de clarté ou d’instantanéité

=> 26,6 % des publications ne dévoilent pas leurs intentions commerciales, soit 1/4 des publications

Ces manquements constatés ont permis de faire des interventions auprès des acteurs concernés afin de leur signaler les mauvaises pratiques et d’y remédier. Le taux de manquement est de 43,1 % pour les influenceurs de moins de 10 000 abonnés contre 12,6 % pour les influenceurs de plus de 1 millions d’abonnés. Ces résultats démontrent un défaut de transparence de la part des créateurs à faible audience. Ceci démontre que plus les influenceurs se professionnalisent, plus la déontologie est respectée.

Le certificat permettra aux influenceurs de :

=> protéger leurs audiences en étant transparent sur les collaborations commerciales

=> se différencier auprès des marques en justifiant de connaissances légales

=> préserver les valeurs d’un marketing d’Influence éthique et responsable

=> maîtriser le cadre légal et déontologique de l’influence marketing

Comment obtenir le certificat ?

Ce certificat est disponible en ligne au prix de 49 € TTC. Pour le passer, rendez-vous sur : https://www.arpp.org/certificat-influence-responsable-inscriptions/

Pour découvrir l’intégralité des résultats, rendez-vous sur : https://www.arpp.org/actualite/resultats-observatoire-influence-responsable-2021