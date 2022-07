L’application chinoise appartenant au groupe ByteDance est menacée de suppression aux États-Unis, à la suite d’une demande du président de la Commission Fédérale des Communications (FCC).

TikTok est dans une grave affaire. Une enquête réalisée par le site BuzzFeed a récemment dévoilé des enregistrements de plus de 80 réunions internes chez TikTok. Les contenus audios révèlent que le réseau social a eu accès entre septembre 2021 et janvier 2022 aux données d’utilisateurs américains sans accord préalable de leur part. Les hostilités contre TikTok sont donc de nouveau relancées. En effet, lors de son mandat, Donald Trump avait déjà accusé TikTok d’espionnage et avait voulu l’interdire en 2020 aux États-Unis.

Désormais, c’est Brendan Carr, nommé par Trump en 2018 à présidence de la FCC, qui s’indigne contre le réseau social et demande sa suppression. Il a d’ailleurs envoyé une lettre à Sundar Pichai et Tim Cook, respectivement CEO d’Apple et Google pour leur exiger de supprimer l’application disponible en téléchargement sur iOS et Android. Les deux géants de la Tech ont jusqu’au 8 juillet pour s’exécuter. En cas de refus, Apple et Google devront se justifier devant le FCC.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022