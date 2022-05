Cuisine, gaming, psycho… TikTok est devenu l’endroit phare pour dénicher des petites astuces utiles au quotidien, nommés des « hacks ». Avec plus de 207 millions d’interactions cumulées depuis le début de l’année, les hacks font fureur ! L’outil de veille des réseaux sociaux, Visebrain, a analysé les contenus les plus populaires derrière le hashtag #hack de TikTok.

Top 10 des hacks les plus populaires sur TikTok

Cette étude a été réalisée du 1er janvier au 20 mai 2022. Visibrain a classé les vidéos TikTok du hashtag #hacks par ordre de popularité (nombre d’interactions cumulées : likes, partages et commentaires).

1. Hacks cuisine – 27 623 159 interactions

Les astuces pour devenir un vrai chef à la maison sont très appréciées sur TikTok et cumulent plus de 27,6 millions d’interactions. @andyslife247 est le TikTokeur le plus influent sur les hacks cuisine : il génère à lui seul 14,8 millions d’interactions depuis le 1er janvier, soit plus de la moitié.

2. Hacks beauté – 14 231 702 interactions

Sujet phare sur Instagram, la beauté a également trouvé sa place sur TikTok via les hacks. Parmi l’ensemble des posts, les tutoriels maquillage restent les plus en vogue (53% des interactions), avant les conseils coiffure (28% des interactions) et les conseils skincare (13% des interactions).

3. Hacks gaming – 10 314 788 interactions

La communauté gaming peut compter sur les TikTokeurs du secteur pour dévoiler leurs secrets les mieux gardés. Les hacks pour percer dans « Clash Of Clans », un jeu en ligne de stratégie, sont les plus prisés des fans de gaming : 50% des interactions, devant Fortnite (21%)

4. Hacks parentalité – 9 936 552 interactions

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, TikTok n’est pas uniquement le fief des adolescents ! Avec plus de 9,9 millions d’interactions, les conseils parentalité font ainsi partie des plus appréciés sur l’application. Le hashtag #MomsOfTikTok cumule d’ailleurs plus de 114 milliards de vues.

5. Hacks iPhone – 9 590 680 interactions

Entre unboxing et revues, l’iPhone fait l’objet de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, ce sont les tutoriels pour prendre de belles photos avec son iPhone qui sont les plus populaires : ils représentent 70% des interactions sur le sujet.

6. Hacks mode – 8 958 150 interactions

Les fashionistas, très présentes sur Instagram, le sont également sur TikTok. Avis aux amateurs de talons hauts, le hack pour nouer plus facilement les lanières de ses escarpins fait l’unanimité et se retrouve à deux reprises dans le top 3 des tutos mode.

7. Hacks révision – 6 365 795 interactions

Avec le lot de stress que comporte la vie étudiante, les conseils pour vivre au mieux cette période sont les bienvenus. Réussir ses examens, améliorer ses fiches de révision, mieux maîtriser Excel… Bien que les contenus soient nombreux, ce sont indéniablement les tutoriels mathématiques qui sortent du lot.

8. Hacks psycho – 6 200 473 interactions

Avec les récents événements que l’on connaît (Covid-19, Ukraine…), la santé mentale a pris une place à part entière sur les réseaux sociaux. Les coachs en développement personnel en profitent pour envahir TikTok. Les conseils anti-déprime sont les plus appréciés (42% des interactions), suivis par les conseils en relations amoureuses (28% des interactions).

9. Hacks ménage – 5 959 638 interactions

Non seulement prendre soin de soi est important aux yeux des internautes, mais prendre soin de son intérieur l’est tout autant. Ainsi, les vidéos ménage et organisation se multiplient sur TikTok, générant près de 6 millions d’interactions depuis le début de l’année.

10. Hacks fitness – 4 223 136 interactions

Enfin, et toujours dans cette optique de prendre soin de soi, ce sont les hacks fitness qui ferment ce classement. Les astuces musculation cumulent en effet plus de 4,2 millions d’interactions.