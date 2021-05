“Faites une vidéo pour expliquer les gestes barrières et si vous atteignez les 10 millions de vues, vous venez tourner à l’Elysée ”, c’est le challenge qu’a lancé Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly & Carlito. Challenge accepté et plus que réussi. 15 millions de vues plus tard, c’est donc en toute décontraction qu’on retrouve les deux youtubeurs à l’Elysée face au président de la République pour un concours d’anecdotes ! Oui, c’est historique.

Emmanuel Macron sur le terrain de Mcfly & Carlito

Visiblement à l’aise dans l’exercice, le président de la République s’est complètement prêté au jeu du concours d’anecdotes racontant quelques histoires improbables tout en conservant son image institutionnelle. On peut le dire, Emmanuel Macron s’est offert une belle visibilité et un joli coup marketing aux côtés des très populaires Mcfly et Carlito. En quelques jours à peine, la vidéo cumule plus de 11 millions de vues, provoque des centaines d’articles de presse, des débats à la télévision et fait le buzz sur les réseaux sociaux avec des memes déjà cultes !

quand je suis dehors a 21h01 et que le couvre-feu est a 21h #mcflyetcarlito pic.twitter.com/OPCe9lQUX0 — endaïve ⚣ (@desesprite) May 23, 2021

À un an des présidentielles, c’est une opération importante pour Emmanuel Macron dont l’image est fragilisée notamment à cause de la gestion de la crise sanitaire. En faisant appel à des youtubeurs, le chef de l’Etat souhaite clairement renouer avec la jeunesse souvent absente des scrutins et redorer son blason. Et à l’ère du numérique, les réseaux sociaux et l’influence représentent des atouts de poids.