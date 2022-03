Le marché du marketing d’influence est dominé par les nano-influenceurs sur les réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. HypeAuditor, nous révèle ses prévisions pour 2025 et son étude de 2022.

Fulgurante croissance des réseaux sociaux

HypeAuditor vient de publier son étude « State of Influencer Marketing » de 2022. Cette dernière est basée sur l’analyse de données de 1,6 millions d’influenceurs Instagram, 86 000 comptes TikTok et 108 700 chaînes YouTube. On remarque ainsi que l’usage des réseaux sociaux connaît une croissance fulgurante depuis 2020. En effet, les prévisions 2025 estiment que le marché des influenceurs sur Instagram devrait atteindre 22,2 milliards de dollars soit 12,6% de plus qu’en 2021. L’étude démontre que ces statistiques en hausse sont expliquées par la redistribution du budget publicitaire de la télévision et du offline vers la publicité digitale, l’essor du social e-commerce mais également l’augmentation de l’usage des ad-blocks.

TikTok

Le réseau social chinois est investi en grande partie par des créateurs américains considérés comme des nano-influenceurs, soit 50,51% selon HypeAuditor. Les micro-influenceurs, quant à eux, représentent 29,93% des créateurs sur la plateforme. Derrière cette catégorie d’influenceur nous retrouvons les influenceurs de niveau intermédiaire soit 15,2% puis les macros-influenceurs (4,12% du marché américain) et enfin les méga-influenceurs et célébrités avec 0,24%. La plateforme spécialiste du marketing d’influence, HypeAuditor, déclare : « Travailler avec des nano et des micro-influenceurs est un bon moyen de construire une marque sur TikTok, en particulier pour les petites et moyennes entreprises […] Leur message plaît mieux au public, car les utilisateurs ont tendance à leur faire confiance ». Cependant, le taux d’engagement sur TikTok est en baisse entre 2020 et 2021 et ce sont les méga-influenceurs qui trônent en première place sur le marché du marketing d’influence (15,63%), suivi des macro-influenceurs (14,93%) et des influenceurs intermédiaires (14,13%). « TikTok a été conçu pour que les utilisateurs puissent facilement créer et interagir avec du contenu. Cela les encourage à publier des vidéos, à aimer et à suivre fréquemment, tout cela augmente l’engagement », poursuit HypeAuditor.

Instagram

Instagram, quant à lui, est investi par 68% des experts du marketing pour leurs campagnes d’influence. HypeAuditor explique que « Le marketing d’influence sur Instagram supprime les barrières de la publicité traditionnelle parce que les clients apprennent à connaître votre marque à partir d’un compte en qui ils ont confiance […] Lorsqu’un créateur recommande un produit ou service, il apparaît comme une recommandation, et c’est un excellent avantage pour les marques ». De plus, l’analyse montre qu’aux États-Unis les nano-influenceurs ayant entre 1000 et 5000 abonnés sont les plus populaires de la plateforme et représentent ainsi 39,54%. Ce sont eux également qui décrochent le taux d’engagement le plus fort, soit 4,6% en 2021 contre 2% pour les micro-influenceurs par exemple.

YouTube

Comme le souligne l’étude, 56% des spécialistes du secteur estiment que les vidéos YouTube sont le type de contenu le plus important en marketing d’influence. En effet, la plateforme comptabilise 2 milliards d’utilisateurs connectés. Avec en moyenne, moyenne 11 minutes et 14 secondes de temps passé devant les contenus vidéos. Les sujets d’influenceurs américains les plus populaires sur le réseau sont la musique et la danse avec 18,36% suivi des jeux vidéo (11,99%) puis de l’animation avec 10,68%. Selon l’agence de marketing d’influence « Travailler avec des créateurs peut aider les marques et les entreprises à toucher un large public : 26 400 influenceurs YouTube comptent plus d’1 millions d’abonnés ».

Vous pouvez retrouver l’étude complète ICI