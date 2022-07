La créatrice de contenu Anna Rvr dévoile sur Instagram sa collaboration avec Cote des Roses. Elle propose un kit « dégustation » de rosé au prix de 50 euros. Un rêve devenu réalité pour l’influenceuse qui travaille sur ce projet depuis plus de 6 mois.

Une collaboration qui se démarque

Anna Rvr présente une collaboration unique avec Cote des Roses. L’influenceuse lyonnaise se démarque en proposant un kit de rosé. Un rêve qu’elle concrétise après un travail de longue haleine. La créatrice est allée à la rencontre de nombreux producteurs, entreprises et œnologues avant de s’associer avec Cote des Roses.

« Ça fait deux ans, depuis que je suis partie en Erasmus, que je veux créer mon rosé. C’est ce que je veux faire, je veux me démarquer. » a déclaré Anna Rvr sur sa story Instagram.

« J’ai rencontré tellement de gens dans le milieu du vin, tellement de producteurs. Et je me suis rendu compte que c’était un art, que je ne pouvais pas juste débarquer moi Anna et dire, « ça, c’est mon rêve ». » a-t-elle rajouté.

Côte des Roses X Anna Rvr

C’est donc avec Cote des Roses que le projet a pu se réaliser. Ensemble, ils ont élaboré un kit « dégustation ». La créatrice de contenu a souhaité partager avec sa communauté les indispensables de son « Wine Moment » : une fouta, un sac de plage en filet, deux verres personnalisés, une bouteille de rosé Cote des Roses customisée et quelques petites surprises. Cette co-création est à l’image d’Anna, inspirée de tout ce qu’elle aime et qui l’anime. La créativité et l’inspiration se passent souvent de mots. Elles s’expriment avec des formes, des couleurs, des matières, des sensibilités, des goûts, des sons et ici avec un vin rosé. Véritable œuvre d’art, la bouteille Cote des Roses véhicule l’élégance à la Française. Cote des Roses, c’est avant tout des vins élaborés en France, sous le soleil du Sud et évidemment avec amour.