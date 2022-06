L’ancien Youtubeur français, Hugo Tout seul, revient sur le devant de la scène en annonçant les dates de son premier one man show. Pendant de longues années, il a fait rire une communauté de centaines de milliers, puis de millions de personnes avec ses contenus sur YouTube. Au fil des années, le vidéaste a été de moins en moins présent, préférant se consacrer à une autre passion : la scène.

Son premier one man show

Depuis de nombreuses années, le seul endroit où il a été possible de rencontrer cet ancien Youtubeur, est le Paname Art Café à Paris. Le jeune homme a laissé les podcasts vidéo de côté avec une dernière vidéo humoristique qui date de 2016, pour se consacrer à une autre passion. Depuis 2011, il accorde la majeure partie de son temps à peaufiner sa première scène en solo. Hugo Tout seul a annoncé sur son compte Instagram, l’arrivée de sa tournée. « Ça va faire 5 ans que je fais du stand-up, j’ai écrit 13 heures de blagues, j’en ai gardé 1 (une heure hein, pas une blague) et je viens la jouer devant toi », ironise-t-il sur la présentation de son premier spectacle. Il va jouer son premier one man show dans trois villes durant l’été. Le 2 juillet, il sera à Lille, le 8 à Bordeaux et le 16 à Marseille. Avant ça, il se produira au Rond Carré sur Scène, dans le 11e arrondissement de Paris.

