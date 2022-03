À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Nanas d’Paname lancent une campagne digitale. Elles honorent toutes ces femmes qui les inspirent et célèbrent la force de la transmission féminine. Pinterest est ravie de soutenir les Nanas d’Paname en contribuant au rayonnement de leur première campagne sur la plateforme.

Inspirer et faire évoluer les mentalités

En 10 ans, les Nanas d’Paname sont devenues un collectif reconnu de 70 femmes inspirantes. La richesse de ce collectif, c’est sa diversité : à travers toutes les femmes qui le composent. Leur mission : inspirer et faire évoluer les mentalités pour défendre une société plus égalitaire et inclusive. En cette date symbolique pour les femmes, les Nanas d’Paname présentent le 8 mars 2022, leur interprétation de cette journée en utilisant la photographie comme une arme. Elles mettent en lumière la force de la transmission entre femmes à travers une série de portraits de 17 femmes, divisées en 8 duos ou trios et accompagnés de témoignages. Ces portraits portent la voix des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

« Parce qu’aujourd’hui, chaque mot, chaque geste, chaque trace que nous laissons a le pouvoir de changer les choses. Parce qu’aujourd’hui, le 8 mars, nous célébrons les voix de celles qui ont témoigné et qui continuent de le faire aujourd’hui. » proclame les Nanas d’Paname

La collaboration avec Pinterest

Convaincu du pouvoir de la découverte visuelle pour inspirer et porter un message universel, Pinterest collabore avec ce collectif engagé. « Nous avons l’ambition d’être la plateforme incontournable pour les créateurs d’aujourd’hui et de demain, et toutes les initiatives que nous déployons visent à leur offrir une plateforme positive et sûre, où ils peuvent fédérer une communauté engagée autour de centres d’intérêts communs. », déclare dans un communiqué Mathilde Jaïs, Head of Content & Creators chez Pinterest France. Dans le monde entier, plus de 400 millions de personnes se rendent sur Pinterest chaque mois pour découvrir de nouvelles idées. Pinterest œuvre pour être un espace sain où chacun peut trouver l’inspiration pour créer la vie qu’il souhaite.

Les contenus produits par les Nanas d’Paname sont publiés sur leur profil ainsi que sur la page Inspiration du jour. Présent aussi dans des Épingles Idées, un format d’Épingle de plusieurs pages qui peut mixer images et vidéos. Grâce à la fonctionnalité Versions, lancée en octobre dernier par Pinterest, les Nanas d’Paname vont inviter leur communauté à partager leur propre Épingle Idée, pour présenter elles aussi leur « rôle model », nouant ainsi une relation encore plus intime et riche de sens avec leurs abonnées.