Désormais disponible sur Instagram, cette nouveauté permet de conserver ses 3 publications préférées en haut de son profil, même si d’autres publications sont publiées par la suite. C’est aussi une réelle opportunité pour les créateurs et les marques qui souhaitent mettre en avant leurs meilleures publications.

La procédure est très simple pour épingler un post sur son profil. Cependant vous ne pouvez épingler que 3 publications maximums.

1. Dans un premier temps, rendez-vous sur votre profil,

2. Puis, appuyez sur le post de votre choix, et cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de la publication,

3. Des options s’affichent, cliquez sur « Épingler sur votre profil ».

Si vous souhaitez épingler un post supplémentaire, le post épinglé le plus ancien sera remplacé.

Si vous souhaitez détacher un post épinglé pour qu’il ne soit plus en haut de votre profil Instagram, voici comment procéder :

1. Ouvrez votre post épinglé, et cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de la publication,

2. Des options s’affichent, appuyez sur « Détacher du profil ».

You like it? You pin it 📌

You can now choose up to three posts or Reels to pin to the top of your profile. pic.twitter.com/9waQkueckG

— Instagram (@instagram) June 7, 2022