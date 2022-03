Après avoir annoncé le retrait de son application autonome IGTV, le 28 février dernier. Instagram continue de simplifier ses différentes fonctions, avec le retrait de ses applications distinctes Boomerang et Hyperlapse. Selon plusieurs sources, les applications ont été supprimées le 1er mars. Instagram n’a cependant fait annonce officielle sur ce changement.

Rassembler les outils créatifs

Instagram a décidé de rassembler ses outils de création dans son application principale. « Nous avons supprimé le support des applications autonomes Boomerang et Hyperlapse pour mieux concentrer nos efforts sur l’application principale. », a déclaré Christine Pai, porte-parole d’Instagram, dans un communiqué. Ces changements s’inscrivent dans le nouvel axe stratégique que prend Instagram pour se rapprocher un peu plus du modèle de son concurrent, TikTok. Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, met l’accent sur les Reels, l’élément de la plateforme qui connaît la plus forte croissance. « Nous allons redoubler d’efforts pour nous concentrer sur la vidéo et consolider tous nos formats vidéo autour de Reels », a-t-il déclaré en décembre dernier. Et comme l’engagement dans les vidéos de courte durée est en hausse, il est logique qu’Instagram se recentre sur ce qui fonctionne et rationalise ses systèmes autour de cet élément.

Boomerang et Hyperlapse intégrer directement sur Instagram

Lancée en 2015, l’application Boomerang permettait de réaliser de courtes vidéos en boucle qui pouvaient être postées sur Instagram ou Facebook. La fonctionnalité est désormais maintenue sur les stories de l’application principale d’Instagram, a indiqué un des responsables d’Instagram dans un communiqué. La deuxième application autonome abandonnée, Hyperlape, lancée en 2014, était utilisée pour enregistrer des vidéos Time-Lapse d’aspect professionnel et offrait une stabilisation vidéo impressionnante, les clips Hyperlapse étaient plus fluide que les enregistrements basiques. Instagram a aussi intégré la fonctionnalité dans son application Layout dans Instagram Stories.