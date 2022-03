Le réseau social souhaite développer une Timeline basée sur un algorithme et non sur un ordre chronologique, pourtant toujours très apprécié par ses utilisateurs. Twitter compte également modifier le design de l’affichage par défaut de sa Timeline.

Après divers tests menés depuis octobre, Twitter a annoncé un changement de design, visant à séparer d’un petit « Swipe » les deux modes d’affichage : « Accueil » et « Derniers Tweets ». Concrètement, Twitter a choisi d’afficher par défaut la Timeline basée sur son propre algorithme, nommée « Accueil ». Pour profiter d’un affichage chronologique, l’utilisateur doit désormais cliquer sur la petite étincelle en haut à droite de l’écran, pour faire apparaître un nouvel onglet, avec les « Derniers Tweets ». L’utilisateur va pouvoir basculer d’un affichage à l’autre via un glissement de doigt sur l’écran. Pour l’instant, cette fonction est déployée sur iOS uniquement, mais elle sera disponible très prochainement sur Android et la version web. De nombreux utilisateurs sont mécontents de ces changements. Ils déclarent que cette modification apportée est un changement en arrière pour le réseau social et n’est pas la plus appropriée pour eux.

The Home and Latest timelines are now just a swipe away for everyone on iOS, and soon on Android and web.

Tap the ✨ icon to pin (or unpin) the Latest timeline to your Home tab for easy access. https://t.co/cj7ofY3CZq pic.twitter.com/XR0ALOQ5Y6

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2022