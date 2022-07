Twitter annonce l’arrivée d’un nouvel outil qui permet aux annonceurs de customiser le bouton « J’aime » en une animation personnalisée. Une fonctionnalité qui va stimuler l’engagement et créer des expériences interactives avec les utilisateurs.

Accessibles à tous les annonceurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie Saoudite et au Japon, les Branded Likes sont disponibles en tant que complément de l’offre Timeline Takeover proposée par Twitter. Pour rappel, il s’agit d’un outil publicitaire qui offre une visibilité de masse. Avec Timeline Takeover, votre annonce est la première qui s’affiche lorsqu’une personne ouvre Twitter pour la première fois de la journée. Vous pouvez ainsi toucher une très large audience sur une période de 24 heures.

👋 We’re launching #BrandedLikes, a feature that lets advertisers customize Twitter’s Like button animation for 24 hours.

Branded Likes will appear on any organic or promoted Tweets that contain the advertiser-selected hashtags after an individual has liked that Tweet. pic.twitter.com/mBRRTWtAru

— Twitter Business (@TwitterBusiness) June 30, 2022