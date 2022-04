Après avoir modifié sa Timeline par défaut, Twitter permet l’accès aux comptes professionnels à l’ensemble des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent désormais convertir leur compte personnel en profil professionnel pour accéder à plus de fonctionnalités.

En test depuis avril 2021, cette option est à présent disponible pour tous les utilisateurs de Twitter. Les comptes professionnels permettent aux utilisateurs de profiter d’outils avancés comme (une page À propos, catalogue produit, newsletter, les achats Twitter ou encore Quick Promote…). La plateforme permet ainsi de transformer votre profil classique en compte professionnel. Cependant, pour créer un compte professionnel, les utilisateurs doivent respecter les règles suivantes :

– Vous ne devez pas avoir d’antécédents d’infractions répétées au Contrat d’utilisation de Twitter.

– Vous devez avoir un profil complet, doté d’un nom de compte, d’une biographie et d’une photo de profil.

– Votre véritable identité doit être clairement indiquée sur votre profil. Les profils qui présentent des animaux ou des personnages fictifs ne peuvent pas disposer d’un compte professionnel, sauf s’ils sont directement affiliés à votre marque ou organisation.

– Les comptes parodiques et de fans ne peuvent pas disposer d’un compte professionnel.

🌎 Now globally available for everyone, Professional Accounts are a new tool on Twitter that allows you to have a unique and clearly defined presence on the platform.

— Twitter Business (@TwitterBusiness) March 29, 2022