Le 8 février dernier, TikTok a mis à jour ses conditions d’utilisation afin de renforcer la sécurité sur la plateforme et améliorer le bien-être des utilisateurs.

Plus de sécurité pour les utilisateurs

Sur TikTok, vous pouvez trouver tous types de contenus (vidéos humoristiques, de make-up, de danses…). Si certains peuvent être divertissants, d’autres le sont moins et peuvent même s’avérer dangereux. En effet, certains utilisateurs créent des challenges et des défis inappropriés. En décembre dernier, le Wall Street Journal avait pointé du doigt la grande quantité de contenus incitant au cyberharcèlement, aux défis dangereux et viraux, à la transphobie et au racisme, mais aussi à la promotion de pratiques alimentaires inappropriées.

« Bien que ces thématiques soient depuis longtemps interdites sur TikTok, nos utilisateurs et certaines associations nous ont fait comprendre qu’il était important d’expliciter cela dans nos conditions d’utilisation » précise le réseau social

Plus de 91 millions de vidéos néfastes ont ainsi été supprimées au cours du troisième trimestre 2021. Le groupe ByteDance, maison mère de TikTok, souhaite s’assurer que sa communauté évolue dans un environnement sain. TikTok assure que ces changements sont apportés en étroite collaboration avec des experts, chercheurs et médecins. En renforçant ces directives, TikTok réaffirme son engagement auprès des utilisateurs.