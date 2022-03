Dans le cadre du « Certificat de l’influence responsable » lancé par l’ARPP en 2021, l’agence Socialyse Paris s’engage pour inciter les influenceurs avec lesquels elle collabore, à passer cette certification.​ Le Certificat de l’influence Responsable est mis en œuvre afin de promouvoir un marketing d’influence éthique et responsable, respectueux des publics.

Un objectif commun

Le Certificat de l’Influence Responsable est un moyen pour toutes parties prenantes et intéressées (audiences, marques, agences, autorités…) de s’assurer qu’un parcours de sensibilisation aux recommandations déontologiques de l’ARPP a bien été suivi par l’influenceur et que le contrôle des connaissances acquises lors de ce parcours a été validé avec succès. Il est exclusivement réservé aux influenceurs collaborant avec des annonceurs en vue de publier des communications commerciales ou institutionnelles. L’agence Socialyse Paris et l’ARPP ont pour objectif de permettre aux influenceurs comme aux annonceurs de travailler dans un cadre plus sécurisé et plus éthique pour les consommateurs.

SocialyseParis s’engage avec l’ARPP pour inciter les influenceurs à passer la certification de l’influence responsable.​

Au total, ce sont 100 certifications qui seront offertes gratuitement à des influenceurs (contre 49 € habituellement) afin de les inciter à se former. pic.twitter.com/g18ZNlOViu — Socialyse Paris (@SocialyseParis) March 15, 2022

Un engagement éthique et responsable

Pour obtenir ce certificat, l’ARPP propose une formation à destination des influenceurs sur les règles déontologiques et la réglementation à respecter dans le cadre de leur activité sur les médias sociaux.​ Dans le cadre du partenariat ARPP x Socialyse Paris, ce sont 100 certifications qui seront offertes gratuitement à des influenceurs afin de les inciter à se former pour protéger leur audience et préserver les valeurs d’un marketing d’influence éthique et responsable.