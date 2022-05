Alors que l’Europe vient de voter le Digital Service Act, des ingénieurs de Facebook alertent dans un rapport sur l’absence de traçabilité des données personnelles des utilisateurs dans les différentes applications et réseaux détenus par Meta.

Facebook est techniquement incapable de protéger les données personnelles de ses utilisateurs comme le souhaite l’Union Européenne.

« Nous n’avons pas un niveau adéquat de contrôle ou de capacité à expliquer comment nos systèmes utilisent les données, et en conséquence nous ne pouvons pas implémenter de changement de politiques de manière contrôlée ou répondre à des engagements extérieurs du type nous n’utiliserons pas les données X pour un objectif Y’. Et pourtant, il s’agit désormais exactement de ce que les régulateurs nous demandent, ce qui augmente le risque de commettre des erreurs et de mauvaises représentations », explique le rapport.