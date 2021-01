De youtubeur à humoriste, Norman Thavaud a fait du chemin depuis ses premières vidéos. Passé par la télévision, et même le cinéma, l’un des youtubeurs français les plus suivis remonte sur scène pour son second spectacle.

En 2015, son premier one-man-show intitulé Norman sur scène attire près de 400 000 personnes et rencontre un joli succès critique. 5 ans plus tard, Norman revient avec “Le spectacle de la maturité” exclusivement disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime.

Carton plein sur Amazon Prime

Hakim Jemili, Hugo tout seul, Jérémy Nadeau… Ils sont de plus en nombreux à passer de la scène ouverte des réseaux sociaux aux salles de spectacle parisiennes. En outre, le youtubeur Norman peut compter sur le soutien d’une fan base solide et fidèle. À sa sortie, Le spectacle de la maturité se hisse parmi les programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming.

Un sketch qui passe mal

Dans le même temps, son spectacle déchaîne les critiques sur les réseaux sociaux, en cause, un passage quelque peu houleux où il aborde la possibilité que James Bond soit incarné par une femme noire. Un sketch qui a énormément fait réagir les internautes, dont la chanteuse Yseult qui l’accuse de sexisme et de racisme.

Mea culpa pour le youtubeur

Le principal intéressé s’est excusé sur son compte Instagram quelques jours plus tard, regrettant que son sketch ait pu choquer certaines personnes. Il réfute néanmoins les accusations de racisme “ Les gens qui disent que mon spectacle est raciste, c’est de la malhonnêteté intellectuel, dans mon spectacle je parle du privilège blanc, de la xénophobie, de la culpabilité blanche (…) le contenu du spectacle ne laisse planer aucun doute sur le fond de ma pensée et sur la sincérité de mon engagement antiraciste.” Une polémique qui entache inévitablement son image et la sortie de son second spectacle malgré son succès.

