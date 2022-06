À l’occasion de sa présence dans le podcast « Elise et Julia », animé par Julia Layani et Élise Goldfarb, Léna Mahfouf a parlé de sa volonté d’épauler les étudiants à travers la création d’une association qui les aiderait à financer leurs études coûteuses.

Une source d’inspiration

Ces dernières années, on entend partout le nom de Léna Mahfouf alias Léna Situations. Mode, beauté, voyage, lifestyle, positivité, décoration… l’étendue de son contenu, toujours produit dans la bonne humeur, plaît à tout le monde. En France, sa joie de vivre et sa simplicité charment les jeunes comme les plus âgés. Et ça ne s’arrête pas là ! Depuis quelque temps, après avoir séduit sa nation entière, Léna s’étend à l’international et parvient à attendrir même les cœurs les plus durs. Alors même si vous n’êtes pas adeptes des influenceuses, il est difficile de rater Léna Mahfouf lorsqu’elle se trouve à tous les événements importants de la fashion culture. Toujours à la pointe de la mode, vous l’avez sûrement aperçue lors de sa montée sur le tapis du Met Gala le 2 mai dernier, ou plus récemment sur celui du Festival de Cannes.

Des bourses pour aider les étudiants

Mais avant de devenir une star de la mode et d’internet, Léna Situations était une jeune fille comme les autres. Cumulant 4 petits boulots pour arriver à financer ses études de mode, Léna connaît bien les difficultés et les sacrifices que les étudiants peuvent rencontrer pour réaliser leur rêve universitaire. « Elle a travaillé dur pour gravir les échelons, toujours dans la positivité » confié son ami Marcus présent dans le podcast. Désireuse d’aider les étudiants à croire en leurs rêves, la jeune créatrice de contenu a notamment l’an passé lancé sa première bourse « Lena Situations » en partenariat avec l’école de mode Istituto Marangoni. La bourse a été accordée à un étudiant et prend en charge les trois années de son cursus scolaire. Comme elle l’avait annoncé, la bourse Léna Situations n’est que la première d’une longue lignée. En effet, la créatrice de contenu a confié lors de l’épisode dans le podcast « Elise et Julia »,

« Je suis en train de créer mon association. J’y travaille beaucoup. Le but est d’aider les étudiants avec des bourses scolaires. Les écoles très chères limitent l’accès à des gens remplis de talent et d’ambition ».

Un projet encore brillant pour la jeune femme au grand cœur.