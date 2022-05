Les utilisateurs utilisent Twitter pour trouver des informations fiables en temps réel. En période de crise, comme les situations de conflit armé, les urgences en matière de santé publique et les catastrophes naturelles de grande ampleur, l’accès à des informations et à des ressources crédibles et faisant autorité est d’autant plus crucial. C’est pourquoi Twitter a présenté le 19 mai sa nouvelle politique en matière de désinformation en temps de crise. L’objectif est d’endiguer la diffusion de fausses informations lors de ces périodes.

Twitter s’engage contre la désinformation

Twitter a annoncé une nouvelle politique pour lutter contre la désinformation en temps de crise, notamment dans les conflits armés tels que ceux qui se déroulent en Russie et en Ukraine. Cette nouvelle approche contribuera à ralentir la diffusion des contenus trompeurs les plus visibles, en particulier ceux qui pourraient entraîner de graves préjudices. Le réseau social va déterminer si un élément de contenu est trompeur ou non en recourant à de multiples sources « crédible et publique » disponibles, comme les groupes de surveillance, les organisations humanitaires, les enquêteurs de sources ouvertes et les journalistes, entre autres.

3 nouvelles mesures

Twitter énonce trois mesures qu’il prendra à l’encontre des utilisateurs de la plateforme qui enfreignent cette politique. L’un d’eux est limiter la visibilité de ce type de contenu. De plus, le réseau social donnera un coup de pouce aux messages qui respectent le règlement ou qui appartiennent à des comptes « de haut niveau », tels que les médias vérifiés, affiliés à l’État, gouvernementaux et officiels. Enfin, une autre de ces mesures consiste à inclure dans les tweets un avertissement de non-conformité de la politique mise en œuvre par le réseau social. Pour lire les publications considérées comme problématiques, les utilisateurs devront cliquer sur l’avertissement qui expliquera que le partage d’informations fausses ou trompeuses peut nuire aux populations touchées par la crise. Il sera, de plus, impossible de liker, retweeter ou partager ces tweets.

Voici quelques exemples de tweets auxquels Twitter va ajouter un avertissement :

– Fausse couverture ou reportage sur un événement, ou informations qui caractérisent mal les conditions sur le terrain au fur et à mesure de l’évolution d’un conflit ;

– Fausses allégations concernant l’usage de la force, les incursions dans la souveraineté territoriale, ou autour de l’usage des armes ;

– Allégations manifestement fausses ou trompeuses de crimes de guerre ou d’atrocités de masse contre des populations spécifiques ;

– Fausses informations concernant la réponse de la communauté internationale, les sanctions, les actions défensives ou les opérations humanitaires.

– Les commentaires forts, les efforts de démystification ou de vérification des faits, les anecdotes personnelles ou les récits à la première personne n’entrent pas dans le cadre de cette politique.