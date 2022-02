Instagram dévoile de nouveaux outils dans la section “votre activité”. Il est désormais plus simple de visualiser son activité au sein de l’application, mais aussi de supprimer d’anciens commentaires.

Un accès simple et complet à son activité

Cette nouvelle mise à jour propose aux utilisateurs une nouvelle interface pour suivre « votre activité ». Accessibles depuis votre profil, les informations sont désormais hiérarchisées et plus détaillées. Il est désormais possible de consulter l’historique du compte et ainsi faciliter la suppression en bloc de publications ou d’interactions. Sont toujours disponibles ; le temps passé sur Instagram, les recherches récentes, les liens consultés, mais aussi les modifications apportées à votre compte depuis sa création. Le réseau social du groupe Meta intègre également un système pour trier et filtrer vos contenus et interactions par date. Cette nouvelle fonctionnalité, présentée pour la première fois en décembre dernier, a été commentée par Instagram comme « importante pour les adolescents afin qu’ils prennent conscience des informations qu’ils partagent sur Instagram ».