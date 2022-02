L’entreprise de solution de veille sociale Mention s’est associée a HubSpot pour réaliser un “Rapport Instagram 2022” qui rassemble les tendances du réseau social en 2021. Ce sont plus de 500 000 publications françaises qui ont été analysées pour mieux comprendre les centres d’intérêt des Français et leurs comportements sur l’application.

Le football et luxe au cœur des tendances

22 millions d’utilisateurs français se rendent chaque mois sur Instagram, véritable vitrine digitale, le réseau social est aussi bien plébiscité par les marques que les célébrités. Mention dévoile le podium des comptes les plus suivi : en 2022, c’est le football qui occupe la première place, suivi de près par les grandes marques de luxe historiques :

– Kylian MBappé, footballeur professionnel, partage son quotidien avec plus de 65 millions de followers ce qui en fait le compte français le plus suivi du réseau social.

– Le Paris Saint-Germain occupe la deuxième place avec 54 millions d’abonnés, talonné de près par Paul Pogba avec 51 millions d’abonnés

– Les grandes marques de luxe les talonnent de près, représentées par Chanel qui cumule 48 millions d’abonnés, suivi par les 47 millions de Louis Vuitton et les 38 millions d’abonnées de Dior.

Après les célébrités et les marques, ce sont les lieux qui ressortent dans les publications Instagram. Avec quelques surprises pour les villes françaises :

– À l’échelle mondiale, c’est Los Angeles qui produit le plus grand nombre de publications. Cela s’explique par la concentration de célébrités dans la Cité des Anges. Aucune ville française ne figure dans le top 50 cette année, probablement en raison de la baisse du tourisme liée au COVID

– À l’échelle française, Paris conserve sa première position avec le plus grand nombre de publications, près de 40 000. La grande surprise est la présence de Vierzon à la deuxième place avec 20 000 publications, une performance qui s’explique par le passage du tour de France dans la ville du Centre.

L’engagement, la clé du succès

Au-delà du nombre de publications, l’engagement est le véritable enjeu sur Instagram. La France présente un taux bien au-dessus de la moyenne mondiale : 8,4% contre 5,7% pour le reste de la planète. Mais pourquoi une telle différence ? Les formats et pratiques de publication jouent un rôle clé. On peut dresser le portrait robot de la publication idéale pour générer un engagement optimal auprès d’une audience :

– Les carrousels, ces slides photographiques sont beaucoup plus appréciés que les photos statiques ou même les format vidéos.

– Concernant la légende des publications, une description courte, entre 1 et 20 caractères, est le format préféré des français.

– Les emojis ont encore la côte, les légendes qui contiennent des emojis sont plus engageantes, avec modération cependant, au-delà de 6 l’engagement décroît.

– Les hashtags sont plus clivants. Deux possibilités pour générer de l’engagement : en mettre le plus possible ou pas du tout.

– L’identification d’autres comptes pousse également l’engagement qui atteint son apogée entre 2 et 5 mentions.

La compréhension des comportements reste un enjeu crucial pour les entreprises qui souhaitent améliorer l’image et l’attractivité de leur marque sur Instagram. Les réseaux sociaux qui sont la pierre angulaire de la communication d’aujourd’hui voient les pratiques de leurs utilisateurs évoluer constamment.