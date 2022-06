Après avoir augmenté la longueur des tweets à 280 caractères en novembre 2017, le réseau social teste une nouvelle révolution : les Notes. Notes est une fonction à part entière qui intègre de nombreuses options d’écriture et d’édition. Elle permet de créer des posts de blog, avec des paramètres de mise en forme et d’insertion d’images, GIF et vidéos.

D’après une annonce officielle du réseau social, une fonction de rédaction de contenu et d’articles de blog illustrés, nommée Notes est en cours de test dans 4 pays. Pour bien comprendre le fonctionnement des Notes, il est important de les différencier des tweets. En effet, ces nouveaux posts de blog existent séparément des tweets, mais peuvent être partagés par le biais de ces derniers.

Elles s’activent en rejoignant l’option Messages depuis le menu latéral gauche, qui donne accès au bouton Écrire. Un autre bouton Valider permet ensuite de récupérer le lien pour le partager dans vos tweets ou vos messages privés. Les autres utilisateurs auront la possibilité de retweeter la Note en copiant le lien URL dans l’éditeur de tweets. Twitter précise que les Notes sont modifiables, à partir d’une étiquette située en haut de page.

A small group of writers are helping us test Notes. They can be read on and off Twitter, by people in most countries. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl

— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022