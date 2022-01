Annoncé par la plateforme elle-même, Jean-Claude Van Damme alias JCVD se lance sur MYM et exprime sa volonté de se rapprocher de ses fans en leur offrant des contenus exclusifs.

JCVD, une icône proche de sa communauté

Depuis sa création en 2019, MYM compte plus de 8 millions d’utilisateurs, 200 000 créateurs et réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2021. La plateforme attire ainsi de nombreuses personnalités et créateurs de contenu. Le 15 décembre 2021 c’est Jean-Claude Van Damme qui se lance sur le réseau social privé. Acteur, réalisateur, champion d’arts martiaux et créateur de contenu star des réseaux sociaux, JCVD propose à ses fans des contenus exclusifs sur le thème du coaching sportif et du bien-être mais également sur ces moments de vie. Sa communauté aura alors un accès direct et inédit aux backstages de sa vie et auront également la possibilité d’interagir avec lui. Ce dernier déclare à ce sujet : « Je suis très heureux d’arriver sur MYM. Je suis impatient et excité de pouvoir me rapprocher de ma communauté de Fans qui était en attente, depuis longtemps, de plus d’échanges avec moi. Sur MYM je vais pouvoir proposer du contenu exclusif et interagir en direct avec mes fans. Venez me parler sur MYM et découvrez les coulisses de mon quotidien ».

Une promesse tenue

Une grande force pour la plateforme qui tient ainsi sa promesse : affirmer son universalité. L’arrivée de ce dernier confirme sa volonté de développement à l’international.