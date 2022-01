Twitter a annoncé le 13 janvier dernier la possibilité d’enregistrer les Spaces lancés par un utilisateur et de partager sa rediffusion publiquement pendant 30 jours.

Les adeptes de Twitter Spaces sont désormais en mesure d’enregistrer les espaces qu’ils créent et les hôtes peuvent partager leur rediffusion. Lorsque que vous créez un espace Twitter, un bouton « Enregistrer l’Espace » s’affichera sur votre écran vous permettant ainsi de choisir vos préférences d’enregistrement. Seul l’hôte de l’espace est en mesure de sélectionner l’option et cette dernière n’est plus modifiable une fois la réunion lancée. La création d’enregistrement audio est cependant disponible uniquement sur mobile mais leur écoute peut se faire depuis une version web. Si vous avez sélectionné le paramètre d’enregistrement, les utilisateurs peuvent télécharger la version audio dès que l’espace sera terminé. Ces derniers sont disponibles pendant 30 jours et peuvent être diffusés via des tweets. Le réseau social tient enfin à préciser « Twitter conserve toujours une copie des Espaces pendant une période limitée pour étudier les éventuels spams et comportements inappropriés ».

Another update on Spaces Recording:

The option for hosts to record is now available for everyone on Android and iOS! When starting a Space, tap the “Record Space” switch to have it available for public playback for 30 days once the Space has ended. pic.twitter.com/fYzaOjQJlF

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 13, 2022