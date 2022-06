En ce mois des fiertés, certaines marques ont montré leur soutien et leur engagement dans le combat pour les droits LGBTQI+. RhinoShield, la marque d’accessoires premium pour smartphones, en fait partie. L’équipe a dévoilé au début du mois de juin le lancement d’une nouvelle collection de coques baptisée « Love in all ».

« Love in all »

Sur Instagram, RhinoShield a ainsi précisé son souhait au travers de cette collection d’accessoires pour smartphones.

« Aujourd’hui, on célèbre l’Amour avec un grand A, celui qu’on peut décliner sous toutes ses formes : l’Amour dans toutes ses couleurs, tous les genres, toutes les croyances, toutes les cultures et de toutes les personnes », est-il écrit sur une publication.

Les coques de téléphone sont visibles sur chacun des posts. Pour mettre en avant cette collection, la marque a décidé de s’associer à des créateurs de contenu qui soutiennent et s’investissent dans la cause LGBTQI+.

Des influenceurs engagés

Des créateurs de contenu ont été sollicités pour partager des conseils sur le fait de s’accepter comme on est. Plusieurs influenceurs ont ainsi partagé leur histoire à l’écrit dans un post bien précis. Le créateur de contenu Chang Yee a également été sollicité. L’influenceur a décidé de se confier sur la meilleure manière de réaliser son coming-out.

« À tous ceux actuellement en recherche d’identité, mon conseil est de d’abord prendre soin de vous, puis d’en parler avec vos proches progressivement, plutôt que de les forcer à vous accepter comme vous êtes directement », écrit-il.

