Alors que la crise sanitaire touche durement le secteur du transport et que les envies de voyage sont pour le moment reléguées à plus tard, OUI.sncf lance une campagne Instagram #VoyageALaMaison sous l’impulsion de plusieurs influenceurs.

Voyagez depuis votre canapé !

Depuis l’annonce du re-confinement, la mobilité nationale et internationale a été réduite à son minimum. Pourtant, les envies de voyages des Français ne se sont pas évaporées ! Aussi, pour les aider à rêver à des lendemains plus mobiles OUI.sncf invite ses utilisateurs à voyager… depuis leur lieu de confinement !

Le concept ? Une campagne Instagram liée au hashtag #VoyageALaMaison encourage les « IGers » à mettre en scène leur voyage rêvé en utilisant leur imagination. Ce concept, développé par l’agence Kindai, tire son origine d’une idée originale de @mesptitsboutsdumonde qui avait invité ses followers à reproduire leurs photos de voyage depuis leur chez-eux en utilisant les moyens du bord lors du précédent confinement.

« Prochain arrêt : Maison-les-bains »

Cette campagne s’appuie sur l’activation de plusieurs influenceurs tous retenus pour leur créativité : @AliciaMechani, @miss_etc, @joowbar, @_mymycracra, @morguix et @mesptitsboutsdumonde se prêtent donc au jeu du voyage à la maison à travers 2 photos :

une photo d’un de leur voyage reproduite en format « fait maison »

Une photo d’un « Fake Voyage » de leur choix

Publiées sur leur propre compte, ces posts seront également repris sur le compte Instagram de OUI.sncf qui encourage sa communauté à en faire de même en utilisant le #VoyageALaMaison.

« Cette campagne digitale émotionnelle incite nos communautés à respecter le confinement et à voyager autrement. Via un court manifesto, nous avons souhaité prendre le contre-pied de notre mission habituelle : encourager les gens à rester chez eux… tout en continuant à rêver de leurs futurs voyages. Ce challenge sur Instagram permet de diffuser un message positif et d’espoir en l’avenir », précise David Nedzela, CMO d’e.Voyageurs SNCF.

Un challenge Instagram pour un message d’espoir

A partir du vendredi 13/11, les Instagrammers mettent ainsi en scène leurs idées de voyage à l’aide de leur simple imagination. Les meilleures créations de ce challenge sont sélectionnées et mises en avant sur le compte Instagram du leader français du e-commerce OUI.sncf et les 10 gagnants remporteront des bons d’achat d’une valeur de 200 euros pour… voyager pour de vrai à l’avenir !

Alors, prêts à relever le défi ?