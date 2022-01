On en a parlé il y a quelques semaines, le retour du fil d’actualité par ordre chronologique était en discussion avancée chez Instagram. Aujourd’hui, le PDG d’Instagram Adam Mosseri a révélé en détail les nouvelles options à venir courant juin 2022.

Le CEO d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé via en vidéo les nouvelles options concernant le fil d’actualité de la plateforme. Vous aurez ainsi la possibilité courant juin 2022 de personnaliser votre page d’accueil en sélectionnant : Home, Following ou Favoris. L’option Home est la plus classique, celle connue de tous et générée par l’algorithme Instagram qui organise votre feed selon vos interactions et vos intérêts. Following regroupe toutes les personnes que vous suivez sur la plateforme et classe les posts par date et heure de publication. Enfin, Favoris vous permet de retrouver les publications de vos comptes ajoutés en amont à vos favoris. À priori, c’est une bonne nouvelle pour de nombreux utilisateurs qui avaient fortement critiqué le feed trié par l’algorithme. En revanche, ce paramètre n’est pas attribué par défaut, les utilisateurs devront sélectionner l’option qu’ils souhaitent voir affichée sur leur écran à chaque fois qu’ils ouvriront l’application. Nul doute que ce système réduit la qualité de l’expérience utilisateur sur la plateforme. Rendez-vous en juin pour connaître les premiers retours utilisateurs.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022