Le réseau social TikTok s’associe à GrubHub et à Virtual Dining Concepts pour lancer un nouveau service de livraison de repas : TikTok Kitchens.

Les recettes stars du réseau social à domicile

La cuisine est clairement l’un des sujets phares du réseau social chinois. Plus de 2 milliards de contenus vidéo sous le hashtag “cuisine” et 46 millions sous le hashtag “tiktokcuisine”. L’application du géant Bytedance compte ainsi exploiter ce marché. Exit Uber Eats et Deliveroo, TikTok Kitchens propose désormais de déguster les recettes les plus populaires de la plateforme. On retrouvera notamment les célèbres pâtes à la feta, recette la plus recherchée sur Google en 2021, les ribs de maïs ou encore les chips de pâtes recouvertes de fromage. TikTok Kitchens proposera des recettes différentes chaque trimestre afin de garder une carte attractive et variée.

“Le produit des ventes de TikTok Kitchen servira à la fois à soutenir les créateurs qui ont inspiré l’élément de menu et à encourager et aider d’autres créateurs à s’exprimer sur la plate-forme conformément à la mission de TikTok d’inspirer la créativité et d’apporter de la joie à ses utilisateurs”, a déclaré TikTok.

TikTok Kitchens va mettre au point des menus à emporter en s’appuyant sur des cuisines de restaurants déjà existantes et fournira la formation, les recettes et les ingrédients. Sans surprise, le service sera disponible à partir de mars 2022 mais uniquement aux États-Unis. 300 établissements sont d’ores et déjà partenaires et TikTok ambitionne d’atteindre les 1000 restaurants d’ici fin 2022. Les établissements qui le souhaitent pourront également faire la demande pour être “partenaire de marché” et accueillir à leur tour des commandes TikTok Kitchen.