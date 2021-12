À l’occasion de la sortie de son nouvel album “Nonante-Cinq”, Angèle collabore avec Instagram et entame une campagne onirique retraçant son parcours et son évolution.

Une campagne onirique

Le nouvel album d’Angèle “Nonante-Cinq”, annoncé par la jeune femme lors d’un live Instagram, est sorti le 3 décembre dernier. Afin d’exprimer sa reconnaissance, Angèle a tenu à s’associer au réseau social pour faire campagne. Cette dernière est un touchant récit personnel qui retrace ses débuts sur la plateforme jusqu’à sa fulgurante ascension en tant qu’artiste incontournable. Réalisée par ADEUS, elle démarre « là où tout à commencer », des memories de vidéos tournées dans sa chambre et publiées sur Instagram, jusqu’à son succès aujourd’hui. La jeune artiste aux 3,2 millions d’abonnés sur Instagram continue aujourd’hui de publier un contenu de même type que lorsqu’elle débutait, elle n’oublie pas que Instagram lui a permis et lui permet encore de partager sa passion, d’exprimer son talent pour la musique et de faire vibrer sa communauté.