Les chat heads Messenger sont rentrées dans les habitudes de communication des utilisateurs de la messagerie. Si WhatsApp n’offre pas cette fonctionnalité bulles de discussion pour le moment, des applications tierces vous permettront d’en bénéficier tout de même.

L’application Facebook a, depuis un certain temps maintenant, mis en place le chat à bulles sur l’application Messenger. Cette fonctionnalité s’avère alors être plus que très pratique ! En effet, vous pouvez continuer de parler avec vos amis tout en regardant une vidéo, en checkant votre compte bancaire ou en ouvrant vos mails. Bref, vous n’avez plus besoin d’être présent sur l’application !

Vous trépignez d’impatience à l’idée de retrouver les mêmes bulles de discussion sur WhatsApp ? Nous avons la solution pour vous : les applications tierces ! WhatsBubble est l’une des applications recommandées pour implémenter cette fonctionnalité sur l’application de messagerie. Gratuit et disponible sur le Play Store, WhatsBubble est un véritable bijou de technologie.

L’application fonctionne alors de la même manière que les bulles de discussion Messenger. Cependant, vous ne pourrez pas envoyer de photos ou encore de vidéos depuis le chat flottant. Vous devrez, pour ce faire, vous rendre sur l’application officielle. Une fois téléchargée, l’application WhatsBubble pourra être personnalisée : types de conception, transparence…

D’autres applications tierces existent également comme : DirectChat, Notify, Flychat et Dashdow What App.