4. Mesurer et ajuster sa stratégie

L’avantage des réseaux sociaux, c’est que vous avez un retour quasi immédiat sur vos actions : le nombre de personnes ayant vu vos publications, les personnes ayant réagi à celle-ci, le nombre de conversations créées, de clics générés, etc. Les différents réseaux sociaux regorgent de statistiques. Et ceci, quasiment en temps réel ! Car dans le monde impitoyable des algorithmes il faut garder en tête que vos contenus n’auront qu’une durée de vie limitée une fois postés. Selon Statista, la durée de vie de vos contenus (avant qu’ils ne soient noyés dans la masse), est de 18 minutes sur Twitter, 5h sur Facebook, 21h et 24h sur Lin- kedin et Instagram. La palme revenant à Pinterest avec 4 mois.

Analysez régulièrement vos statistiques et faites le point sur les contenus, les formats ou les thématiques les plus performantes auprès de vos audiences. Cela vous permettra d’affiner votre plan d’action et d’atteindre encore plus rapidement vos objectifs. Vous verrez également rapidement si vous allez dans la bonne direction. Si vos contenus ne récoltent pas d’engagement c’est surement qu’ils ne sont pas adaptés à votre cible. Il faut donc revoir votre stratégie social media.