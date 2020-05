Le réseau social TikTok a fait toutes ses preuves. Avec plus de 800 millions d’utilisateurs, l’application aux vidéos courtes séduit non seulement les adolescents (son cœur de cible), mais aussi les générations précédentes et les marques. La crise du coronavirus et l’obligation de rester confiné chez soi ont amplifié cette suprématie. Alexandre Saillard, Influence Campaign Manager Chez Reech, première “brand tech” du marketing d’influence, revient plus en détail sur le succès de TikTok pendant le confinement au sein de cette tribune.

Covid-19 et confinement : TikTok est dans la place

Le réseau a fait couler beaucoup d’encre depuis son lancement en septembre 2016. Quelques années après, et quelque 800 millions d’utilisateurs plus tard, TikTok confirme sa place de challenger des réseaux sociaux les plus plébiscités. Et alors que l’étude Reech 2020 évoquait déjà la croissance phénoménale de la plateforme, notamment auprès des influenceurs, le confinement a accéléré le mouvement : TikTok a enregistré 65 millions de téléchargements sur le mois de mars.

Le succès de TikTok pendant le confinement

Forcés de rester chez eux, les gens passent plus de temps sur Internet et les réseaux sociaux (+ 61 % dans les pays confinés selon Kantar). Et certains réseaux tirent leur épingle du jeu. Parmi eux, TikTok enregistre pas moins de 65 millions de téléchargements supplémentaires sur mars 2020. Une hausse, qui bat des records, particulièrement portée par le confinement. Et ça ne s’arrête pas là.

Alors que le réseau avait pour réputation d’être un lieu d’expression de la “Gen Z”, les trentenaires s’y sont mis. Cette audience, plus âgée, constitue une part importante des nouveaux utilisateurs acquis ces dernières semaines. Côté influenceurs, sur TikTok cohabitent désormais les nouveaux (et jeunes) créateurs/trices de contenus, et ceux plus âgés ayant déjà émergé sur YouTube ou Instagram.

Et le reflet de ce mélange générationnel se retrouve vite sur notre fil d’actualité où l’on découvre à la fois une vidéo de danse de @EnzoTaisToi (15 ans) et la version du #DontRushChallenge de l’incontournable Sananas (30 ans) avec ses ami.e.s et collègues MonBlogDeFille, Richard, ElsaMakeup (47, 24 et 29 ans).

Et les marques, et autres organisations, plébiscitent elles aussi TikTok, allant jusqu’à l’intégrer dans leur stratégie d’influence. Prenons 2 exemples.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

L’OMS a de grandes affinités avec l’Influence Marketing. Au début du confinement, elle avait, à la manière des marques les plus aguerries, contractualisé un influenceur de la réalité virtuelle. Partant du constat que le COVID-19 faisait parler beaucoup d’utilisateurs et surtout circuler des informations bien souvent erronées, l’organisme a donc activé des influenceurs… sur TikTok.

En effet, afin de véhiculer les bonnes informations et les gestes barrières, l’OMS s’est entourée d’une ligue de créateurs/trices et notamment la plus puissante du réseau : @CharliDamelio. Avec ses 53,2 millions d’abonnés, elle offre la couverture la plus considérable en faveur des messages sanitaires de l’activation d’influence.

Résultats ? La campagne, assortie du hashtag #SafeHands, a généré, à date, plus de 4,4 milliards de vues. Un hashtag tellement populaire que les créateurs/trices souhaitant émerger et performer l’ont intégré dans leur wording afin que leurs contenus remontent dans l’algorithme.

Levi’s

Déjà bien au fait de l’Influence Marketing, avec de nombreuses campagnes au compteur sur des réseaux “classiques” (Instagram) comme innovants (Snapchat), la marque a décidé d’investir TikTok. Or, Levi’s n’a pas fait les choses à moitié.

Le géant mondial du textile, et du jean notamment, a incorporé dans sa recette des ingrédients exquis pour son activation TikTok. Prenons une pincée d’influenceurs créatifs et différenciants (Everett Williams, Callen Schaub, Cosette Rinab et Gabby Morrison), ajoutons un soupçon de co-création d’un jean avec la technologie d’impression 3D et assaisonnons le tout par l’utilisation d’une nouvelle fonctionnalité que propose le réseau : “Shop Now”. À la dégustation, on obtient des contenus engageants, qualitatifs et marquants.

On découvre aussi une croissance d’au moins 200 % des vues sur la page “Future Finish” du site Levi’s. Voilà un exemple à prendre… en exemple.

TikTok et le confinement en bref

Nous l’avons dit, TikTok a fait ses preuves et il n’y a plus de doutes à avoir le concernant. Il est important, voire nécessaire, de penser à activer ce réseau, surtout en influence. D’autant plus que ce dernier tend à rassembler une audience plus mature, tout en conservant cet attrait unique qu’ont les millennials pour TikTok.

