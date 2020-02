Miss Serbia, reine de la comédie, et Kenza Smg, la célèbre influenceuse beauté, sont également présentes sur l’application à succès TikTok. Elles s’ajoutent à la longue liste des créateurs de contenu ayant succombé à l’appel de la plateforme chinoise.

L’application TikTok ne cesse de faire de nouveaux adeptes ! Née en Chine, mais présente aujourd’hui dans le monde entier, la plateforme de courtes vidéos vient de dépasser les 1,5 milliard de téléchargements.

Aujourd’hui, de plus en plus d’influenceurs et de marques débarquent sur TikTok. On retrouve, entre autres : Sananas, Kylie Jenner, Rihanna ou encore TF1 et Capri-Sun. C’est désormais au tour de la YouTubeuse beauté Kenza Smg et de l’humoriste Miss Serbia de faire leur apparition sur TikTok.

Miss Serbia a ouvert le bal en décembre 2018 avec une vidéo d’adieu à son ex plutôt originale.

Présente sur TikTok sous le nom de @miss_serbiaa, elle cumule déjà plus de 201 800 abonnés et 2,1 millions de likes. Kenza Sadoun-el Glaoui est, quant à elle, une petite nouvelle sur la plateforme. Elle y partage ses astuces beauté avec ses 305 abonnés (pour le moment). Présente sur TikTok sous le nom de @kenzasmg, elle connaîtra, sans nul doute, un vif succès sur la plateforme.