Hier, mardi 11 février, nous célébrions la journée mondiale du « Safer Internet Day ». À cette occasion, Snapchat a annoncé sa nouvelle fonctionnalité, « Here For You », pour soutenir les Snapchateurs en proie à une crise de santé mentale ou émotionnelle. Découverte !

Dans les prochains mois, Snapchat va déployer de nouveaux outils pour soutenir ses utilisateurs. En d’autres termes, les Snapchateurs auront accès à des informations sur certains sujets, notamment ceux liés à l’anxiété, la dépression, le stress, les pensées suicidaires, le deuil et l’intimidation.

Cet accompagnement se fera via des outils et des jeux créatifs qui favorisent la sécurité et la confidentialité. Au programme : géo-filtres, Snappable Lens quiz et Snap Original « Mind Yourself ». Disponible sur la page Discover dès le 15 février, cette dernière est une série, produite par Barcroft, où chaque épisode dresse un portrait sincère et intime d’un jeune souffrant d’un trouble de santé mentale. Du TOC et de la dysmorphie corporelle en passant par la dépression et le trouble de stress post-traumatique, la série donne un visage humain – et de l’espoir – aux jeunes confrontés à des problèmes similaires.

Snapchat a longtemps réfléchi à la manière d’aider ces jeunes. Les mots d’ordre : créativité, sûreté et positivité. La nouvelle fonctionnalité a donc été développée selon une approche de pointe en matière de respect de la vie privée et de sécurité. Les données utilisateurs seront traitées avec le plus de soin possible.

« Here for you » de Snapchat constitue donc une nouvelle étape pour aider la communauté du réseau social. L’idée est de pousser les jeunes à prendre soin d’eux, mais aussi de leurs amis et de leurs proches. En effet, une étude réalisée par Snap et l’agence Protein montre que l’interaction avec des amis laisse des émotions positives.