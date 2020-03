Depuis lundi, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes à suivre pour préparer de délicieuses recettes de cuisine pendant le confinement et même après. Découvrons-les !

Tout ce temps passé chez vous, vous amène à passer plus de temps en cuisine pour ne pas trop vous ennuyer. Les chefs et les membres de la communauté Instagram ne manquent alors pas d’idées de recettes de cuisine pour vous inspirer et vous conseiller.

Miss Maggie’s Ktichen

@missmaggieskitchen élabore régulièrement des recettes de cuisine en live, à réaliser avec ou sans les enfants, mais tout cela dans le but de rassasier vos partenaires de confinement.

Diana Gran

3 recettes gourmandes par jour à retrouver sur @cuisine.en.confinement pour vous restaurer matin, midi et soir.

Cyril Lignac

Le célébrissime @cyril_lignac partage chaque jour une idée de recette “gourmande et croquante” à préparer avec lui en fin de journée.

MIKA

Le chanteur @mikainstagram démontre que la cuisine n’est pas uniquement réservée aux chefs en proposant ses idées recettes en live et en musique sur Instagram. Ce rendez-vous régulier est intitulé « Cooking with Mika ».

BIG MAMMA

Le groupe @bigmammagroup n’en finit pas de faire rêver les férus de cuisine italienne en leur partageant chaque jour l’une de ses délicieuses recettes maison à reproduire chez soi.

Cedric Grolet

Le chef pâtissier @CedricGrolet a lancé un défi à ses abonnés : proposer la salade de fruit la plus originale. Le gagnant remportera une journée avec lui dans son labo lorsque la période de confinement sera passée.

Juan Arbelaez

Depuis sa cuisine, @juanarbelaez apprend à ses abonnés à réaliser des recettes de cuisine parfois incontournables, inédites ou encore anti-gaspi, mais toujours gourmandes !