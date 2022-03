Même si vous ne l’avez pas (encore) visionnée, vous avez sûrement entendu parlé de LA série phénomène du moment. Inondant toutes les plateformes sociales, Euphoria est un succès mondial. Diffusée sur HBO depuis juin 2019, la série a rapidement été saluée par la critique notamment pour la direction artistique, la performance des acteurs et le traitement de sujets sociétaux. Si la saison 1 a été très appréciée, la saison 2 a littéralement explosé.

Une série à succès

La série Euphoria est dans tous les feeds, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ou encore Twitter. C’est un phénomène culturel majeur qui bouleverse les codes. HBO, la plateforme de diffusion de la série, a travaillé sur une approche social média communautaire. Il y a une présence en ligne d’Euphoria importante et très organisée. L’équipe de production a mis en œuvre des moyens considérables pour rendre visible la série et en faire un véritable succès. Les comptes officiels d’Euphoria sur Twitter et Instagram comptabilisent respectivement 1,2 million d’abonnés et 7,3 millions d’abonnés. La série Euphoria est la série la plus tweetée de la décennie, avec 34 millions de tweets seulement aux États-Unis. Le taux d’engagement de la série sur les différentes plateformes atteint des records avec 41 % sur YouTube, 33 % sur Instagram et 20 % sur TikTok. Euphoria est désormais la deuxième série la plus vue avec 16 millions de vues derrière Game of Thrones avec 19 millions de vues.

Une fan base très présente

Les comptes fans se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le compte @ooceuphoria comptabilise 750 000 abonnés, le créateur de ce compte relais des micros scènes de la série qui engendrent des centaines de commentaires par publications. Un autre compte sur Twitter @makingeuphoria, dévoile des vidéos issues des coulisses du tournage de la série et rassemble 42 000 d’abonnés. Les vidéos des backstages sont aussi très présentes sur TikTok notamment avec le compte @euphoriaxhbo qui regroupe 130 000 abonnés. Le réseau social chinois est aussi la plateforme de « Trend Euphoria » passant du make-up au look vestimentaire des personnages. L’application regorge de vidéos sur la série, le #EuphoriaMakeUp a généré 1,8 milliard de vues de vidéos. Euphoria est aussi présente sur YouTube avec sa propre chaîne officielle comportant 751 000 abonnés et proposant une centaine de vidéos.