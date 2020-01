L’application TikTok a annoncé vendredi l’installation d’un centre de sécurité et de protection des données à Dublin, en Irlande. Ce site sera l’un des trois « hubs régionaux » de l’application chinoise, après San Francisco aux États-Unis et Singapour.

Vendredi, TikTok a annoncé l’installation d’un centre régional à Dublin (Irlande), baptisé « centre de sécurité et de protection des données ». Ce site, dirigé par l’ancien cadre de Google et Facebook Cormac Keenan, permettra à la plateforme sociale de renforcer ses « politiques, technologies et stratégies de modération tout en veillant à ce qu’elles soient adaptées à la culture et au contexte local ».

En Europe, TikTok possède déjà des bureaux à Paris, Londres, Berlin et Dublin. L’application emploie aujourd’hui environ 300 personnes. D’ici à la fin de l’année, la société ByteDance espère atteindre les 1 000 employés, dont une centaine à Dublin. TikTok cherche donc à renforcer sa présence européenne !

Selon une étude de Sensor Tower, l’application chinoise TikTok a atteint les 1,65 milliard de téléchargements sur l’Apple et le Play Store. Elle se place ainsi à la 2e place des applications les plus téléchargées dans le monde (hors gaming).