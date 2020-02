Vous aimez les légendes urbaines et les histoires paranormales ? La YouTubeuse Silent Jill devrait vous régaler avec sa nouvelle émission en live sur Twitch intitulée « Horrorama ».

Jill Vandermeulen, plus connue sous le nom de Silent Jill, est une YouTubeuse belge spécialisée dans le paranormal. Sur sa chaîne YouTube, elle réalise des explorations urbaines dans des lieux abandonnés et réputés hantés. Pour ce faire, elle est très souvent accompagnée de personnalités du Web comme le magicien Donovan ou encore les TikTokeurs Jamal JMl et Elisa Bruart.

Silent Jill tient tout de même à le préciser : elle n’est pas chasseuse de fantômes. Elle explore des lieux hantés afin de divertir ses abonnés et de se rapprocher de l’univers paranormal qu’elle affectionne tout particulièrement. En résumé, la chaîne de Silent Jill est un doux mélange entre vidéos urbex, paranormal et divertissement.

Désormais, c’est un tout nouveau format qui a vu le jour sur la chaîne. En effet, Silent Jill a lancé sa propre émission en live sur Twitch intitulée « Horrorama ». Durant 1 heure, la jeune femme, accompagnée d’un ou d’une invité(e), parle de paranormal et légendes urbaines. Au programme : vampires, véritable histoire de la poupée Annabelle, histoire de Rain Man… Différentes rubriques rythment également ce Live comme l’histoire paranormale de l’internaute ou encore l’histoire paranormale de l’invité.

Le premier épisode a été posté, il y a de cela trois mois avec comme invité Benjamin Névert. Récemment, deux autres épisodes ont complété la liste avec en invités Emy LTR ou encore Gaelle Garcia Diaz.