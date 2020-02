Le duo humoristique aux plus de 5 millions d’abonnés sur YouTube s’est lancé un nouveau défi : la télévision. McFly et Carlito étaient ainsi en prime-time sur TMC hier soir (mardi 25 février) à 21 h 15. Et on peut dire que l’émission a fait un véritable carton !

Les vidéos second degré et feel good ont fait le succès de Mcfly et Carlito. Ces derniers temps, le duo enchaîne les défis fous : repasser le bac ou encore retrouver une bonne condition physique en un an. Récemment, c’est un tout nouveau projet qui est venu s’ajouter à leur longue liste…

En effet, Mcfly et Carlito se lancent à la télévision sur TMC. C’est lors de leur passage dans l’émission « Quotidien » en décembre dernier, que le duo a remporté un prime ! Et c’est lors de leur vidéo YouTube « Message important » du 17 janvier que le duo a confirmé la bonne nouvelle.

Hier, vous avez donc pu regarder le prime time des deux YouTubeurs. Au programme : une épilation du nez pour Carlito, la (presque) cover d’Angèle, leur concept « On appelle des gens au hasard » avec Michaël Youn…

Si les deux hommes semblaient un peu stressés, toutes leurs craintes se sont envolées ce matin. En effet, le prime-time a été un véritable succès. Avec 830 000 téléspectateurs, Mcfly et Carlito obtiennent le meilleur score pour un programme de divertissement en prime-time sur la TNT (toutes chaînes confondues) depuis 4 ans. Rien que ça !