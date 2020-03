En raison des mesures de confinement, les internautes cherchent à s’occuper autrement. Ainsi, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers Pinterest pour trouver des idées pour s’occuper à la maison. Pour répondre à cette demande, Pinterest a décidé d’accélérer le lancement de l’onglet “Aujourd’hui”.

L’onglet « Aujourd’hui » pour s’occuper pendant le confinement

Pinterest a observé une augmentation significative des recherches de recettes de cuisine simples et rapides, de travaux manuels, de leçons pour les enfants, d’astuces pour faire pousser des légumes, etc. Le week-end dernier, partout dans le monde, Pinterest a ainsi enregistré une activité sans précédent depuis la création de la plateforme. En France, par exemple, les épingles enregistrées ont augmenté de près de 30 % par rapport au mois dernier.

Pour répondre à cette demande, Pinterest a décidé d’accélérer le lancement de l’onglet “Aujourd’hui”. Ce dernier présente chaque jour une sélection de thèmes choisis et d’épingles les plus populaires du moment. On y trouvera alors des idées pour cuisiner avec les enfants, des conseils bien-être, ou encore des sélections de films et de recettes de cuisine pour toute la famille.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, il vous suffira de cliquer sur « Aujourd’hui » en haut de votre fil d’actualité. L’onglet est donc disponible dès aujourd’hui aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il arrive très prochainement en France.

Pinterest s’engage contre la désinformation liée au coronavirus

Pinterest s’engage à rendre l’information fiable, inspirante et utile facilement accessible. Parmi ces initiatives :

– les résultats de recherches liées au coronavirus limités aux résultats des experts

– l’interdiction des publicités faisant la promotion de traitements ou de remèdes ou visant à tirer profit de la crise

– l’affichage d’une bannière qui redirige vers les publications de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

– une solution pour facilement signaler de fausses informations liées à la santé grâce à l’option “désinformation médicale” accessible sur les épingles.

– une nouvelle sélection de tableau Retour à l’essentiel pour tenter d’apporter des solutions à chacun dans cette période inédite